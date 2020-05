TeamViewer libera app de Realidade Aumentada para hospitais

Click to print (Opens in new window)

A desenvolvedora TeamViewer liberou hoje, 13, o acesso ao aplicativo de realidade aumentada TeamViewer Pilot para organizações de saúde em todo o mundo durante a pandemia de coronavírus.

Com o aplicativo, profissionais de saúde podem partilhar vídeos interativos e anotações para resolver problemas e tomar decisões.

Sessões remotas podem ser gravadas e compartilhadas com uma pessoa ou um grupo para avaliar ou explicar procedimentos e condutas médicas. Os especialistas técnicos ou médicos podem ainda se ajudar mutuamente em tempo real e com uso de realidade aumentada para orientações passo a passo sobre uso de equipamentos ou dispositivos hospitalares, assim como colaborar com as equipes de saúde para treinamentos ou em reuniões para discussão de segundas opiniões.

Além disso, será possível para médicos seniores compartilhar conhecimentos da área com estagiários e funcionários juniores, através de transmissões de vídeo ao vivo via smartphones, tablets, smart glasses e wearables. O app está disponível para iPhone, iPad e celulares e tablets Android. (Com assessoria de imprensa)