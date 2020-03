TCU aprova TAC da Algar para investimentos de R$ 76 milhões

Click to print (Opens in new window)

O plenário do Tribunal de Contas da União aprovou ontem, 18, por unanimidade, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre a operadora Algar Telecom e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O TAC tem o valor de referência calculado em R$ 76 milhões relativos a multas que serão trocadas por investimentos.

De acordo com o TAC, a empresa deverá implantar 4G em nove cidades ( duas de Goiás e sete de Minas Gerais) com população menor que 30 mil habitantes, 22 distritos (de MG e GO) e 52 estações rádio base (ERB) às margens de rodovias em Minas Gerais (50) e São Paulo (2) . Tais medidas deverão beneficiar aproximadamente 70 mil consumidores, entre famílias, pequenos e médios empreendimentos urbanos e rurais, incluindo escolas.

Esse valor de referência corresponde ao somatório das multas aplicadas e estimadas decorrentes dos Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pados) incluídos no acordo, segundo cálculos feitos até o dia 16/8/2019. No acórdão aprovado com base no voto do ministro Bruno Dantas, relator do TAC, consta que o valor de referência está dentro do limite de 0,25% da receita líquida anual da operadora, que em 2017 foi de R$ 537,8 milhões.

Dantas reconheceu que o caso da Algar segue o modelo adotado em relação do TAC da Tim, aprovado pelo TCU, em 11 de março. “Os encaminhamentos efetivados naquele processo são, na maior parte das vezes, semelhantes neste processo”, comparou.

Expansão

Para o advogado Arthur Guedes, sócio do escritório Piquet, Magaldi e Guedes Advogados, especializado em processos na Corte de Contas, as decisões seguidas do TCU a favor dos TACs da TIM e da Algar foram aprovadas com o atendimento de preocupações dos ministros que apontaram uma fragilidade nos TACs envolvendo a inexistência de previsão nos acordos para que as empresas sejam obrigadas a fazer investimentos nas áreas que ainda não têm infraestrutura de telecomunicação.

Citou que um comando incluído nos TACs recomenda à Anatel verificar os compromissos de expansão dos serviços de telecomunicação já existentes em iniciativas federais, estaduais e municipais, para que os investimentos dos TAC mirem em áreas que ainda não têm acesso a esses serviços. “Essa fragilidade causaria incongruência entre os objetivos da Lei Geral de Telecomunicações e os acordos, pois as empresas signatárias dos TAC tenderiam a fazer investimentos onde já existe infraestrutura”, afirmou Guedes ao Tele.Síntese.