TAC da TIM deve ser aprovado em junho

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Os investimentos da TIM no valor de R$ 630 milhões, fruto do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado pela operadora com a Anatel e já provados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) deverão ter o sinal verde do conselho diretor da agência na próxima reunião do colegiado, marcada para 18 de junho.

O acordo, aprovado pelo TCU no dia 11 de março, foi retirado de pauta da reunião de ontem, 28, a pedido do relator do processo, conselheiro Carlos Baigorri. Ele disse ao Tele.Síntese que havia solicitado algumas diligências, mas que não houve tempo hábil para a área técnica concluir o levantamento, e, que por isso, adiou a sua apresentação.

PUBLICIDADE

Investimentos

O acordo prevê implantação de telefonia móvel (SMP) em 4G em 369 municípios que atualmente possuem banda larga móvel em tecnologia 2G ou 3G, mas sem a prestação desse serviço por outra operadora. Sendo possível a cobertura de mais de uma localidade dentro de um mesmo município, deverão ser atendidas: 356 sedes de municípios com população inferior a 30 mil habitantes que não possuem 4G; e 18 distritos não sede que também não possuem 4G.