Surf Telecom vai ampliar a venda do “5G” em comunidades do Rio e do Maranhão

A Surf Telecom lançou em Paraisópolis, em São Paulo, uma rede FWA (Fixed Wireless Access), a primeira do país, e que funciona como um serviço de entrada da tecnologia 5G, oferecendo velocidades até 300 Mbps. Foi o que informou o diretor de Wholesale da companhia, Alexandre Pierroni, ao participar, nessa sexta-feira, 22, da live promovida pela Tele.Síntese sobre 5G.

A rede foi construída com os 50 MHz adquiridos pela Surf Telecom no leilão de sobras da Anatel, realizado em 2015, na faixa de 2,5 GHz. Segundo Pierroni, essa faixa já foi indicada para o mid-ranger do 5G pela GSMA, e o serviço usa equipamentos da Huawei.

Na mesma comunidade, a empresa oferece um chip de telefonia móvel, que está sendo comercializado por dois ISPs parceiros instalados no bairro, que usa a rede da TIM. “Esses mesmos serviços estamos levando para as comunidades da Rocinha, no Rio de Janeiro, e de Coroadinho, no Maranhão”, disse.

Sobre o leilão 5G, Pierroni disse confiar no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e a Anatel para garantir a assimetria na participação dos pequenos. “Levar a internet para o interior do país depende dos pequenos provedores e a Surf Telecom já tem mais de 40 parceiros de pequenos provedores, que levam a banda larga para todas as regiões do país”, disse.

Ele defende que o pequeno provedor que atua em área onde não tem o serviço, deve ter a preferência para aquisição da frequência. Mas prevê um atraso de cerca de dois anos para a realização do leilão.