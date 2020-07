Surf Telecom leva banda larga sem fio para comunidade Jardim Panorama

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Objetivo é conectar 350 casas com crianças, para que tenham acesso a conteúdo educacional, que será fornecido pelo colégio Avenues, parceiro na ação social.

A Surf Telecom lançou no Jardim Panorama, em São Paulo, uma rede FWA (Fixed Wireless Access), que funciona como um serviço de entrada da tecnologia 5G, oferecendo velocidades até 300 Mbps. A rede visa dar acesso à internet a 350 residências das 700 que existem na comunidade, para que as crianças tenham acesso a conteúdo educacional, que será fornecido pela escola Avenues SP.

Segundo o diretor de Wholesale da companhia, Alexandre Pierroni, a comunidade está instalada perto da sede da Surf Telecom e do colégio Avenues, na Cidade Jardim. Rede semelhante já foi instalada na comunidade de Paraisópolis pela operadora e há a intenção de que infraestrutura semelhante seja levada para a Rocinha, no Rio de Janeiro

A rede foi construída com os 50 MHz adquiridos pela Surf Telecom no leilão de sobras da Anatel, realizado em 2015, na faixa de 2,5 GHz. Segundo Pierroni, essa faixa já foi indicada para o mid-ranger do 5G pela GSMA, e o serviço usa equipamentos da Huawei.

