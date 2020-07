Supermercado de São Paulo lança MVNO

O Barbosa Supermercados, rede com 30 lojas localizadas na capital, Grande São Paulo e interior lançou na última semana uma operadora de telefonia móvel virtual. A nova operadora foi desenvolvida em parceria com a Dry Company do Brasil, que usa a rede da Surf Telecom, e oferece opções de planos pré-pagos.

De acordo com o coordenador de marketing da rede, o serviço foi confeccionado após a mudança no comportamento dos seus consumidores durante a pandemia. Segundo ele, os benefícios incluem WhatsApp livre, internet sem corte, além de ligações interurbanas, para números fixos e de outras operadoras sem custo adicional e roaming gratuito.

“Identificamos uma mudança no comportamento dos nossos clientes inclusive com a procura das compras online, que antes tinha viés de conveniência e que passou a ter característica de abastecimento. Além de ter acesso a maior rede 4G do Brasil e cobertura em todo o território nacional”, afirma Weslley Novax coordenador de marketing da rede.

Em apenas uma semana de serviço a rede já registou a venda de 500 planos e a expectativa é a de chegar nos 50 mil vendidos até dezembro deste ano.

Os pacotes pré-pagos possuem minutos ilimitados e podem ser renovados a cada 30 dias. Os planos são de R$ 25 (1,5GB de franquia), R$75 (R$ 15GB) e R$ 150 (família, com 60GB de internet que pode ser dividido em 4 chips. (Com assessoria de imprensa)