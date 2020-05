Supercomputador Santos Dumont será usado no combate à Covid-19

Click to print (Opens in new window)

O Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) disponibilizou hoje, 7, os recursos de processamento paralelizado (GPU) do supercomputador Santos Dumont com o software Parabricks da Nvidia Enterprise a pesquisadores e cientistas, que trabalham em soluções para a nova pandemia de coronavírus. O software estará disponível gratuitamente por 90 dias.

O Santos Dumont, localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro é o maior supercomputador da América Latina. Ele está envolvido em cerca de 150 projetos de pesquisas que atendem a exploração de petróleo e gás, carvão mineral e energias renováveis, desenvolvimento de fármacos para HIV, estudos sobre clima, e pesquisas dos vírus da ZIKA, Dengue, e, atualmente, também do novo coronavírus.

Segundo a Nvidia, o supercomputador foi atualizado com 376 GPUs Tesla V100 da empresa em dezembro de 2019, passando para a capacidade de processamento total de aproximadamente 5,1 quatrilhões de operações por segundo. O que gera um aumento de aproximadamente 360% se comparado às especificações originais de 2015 de 1,1 petaflops.

O Parabricks usa GPUs para acelerar a análise do genoma em 50 vezes a velocidade de servidor para servidor. Conforme a companhia, este software pode reduzir o tempo para analisar um genoma humano inteiro de 2 dias para menos de uma hora, auxiliando no entendimento da evolução do vírus e do desenvolvimento de vacinas de forma mais rápida.

“O supercomputador Santos Dumont será utilizado para o processamento de exomas e genoma humanos e genomas da Covid-19. Com o Nvidia Parabricks Genome Analisys Toolkit (GATK), executado nos nós com GPU, buscaremos variantes nas amostras de DNA de paciente e do vírus, para entendermos o comportamento da doença em diferentes indivíduos para dar suporte a estratégias de como enfrentar a pandemia”, explica Luiz Gonzaga, tecnologista do Laboratório de Bioinformática do Laboratório Nacional de Computação Científica.

Para os demais, é possível ter acesso ao pacote, enviando o projeto com o formulário oficial. Desde que haja interesse em utilizar essas ferramentas para pesquisas relacionadas ao novo coronavírus. (Com assessoria de imprensa)