Super Troca permuta pontos por doações

A start up Super Troco entregou 90 equipamentos de proteção individual à Santa Casa de Misericórdia de Jales, no interior de São Paulo. Os itens destinam-se aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente da Covid-19 na cidade. A campanha estimula a doação de pontos acumulados e os que vão expirar de clientes do programa Super Troco e também cedidos pela própria startup.

Os pontos doados à campanha são utilizados para aquisição de cestas básicas distribuídas às famílias carentes impactadas pelo isolamento social, além de EPIs (máscaras N95) para profissionais da saúde. Além da Santa Casa de Jales, a campanha já beneficiou, em junho, o Centro Social Estrela Dalva, em Ananindeua (PA), quando 60 famílias receberam doação de alimentos.

“ Os pontos doados pelos consumidores e pela Super Troco durante o período da campanha serão acumulados em uma conta especial com saldo repassado para aquisição das cestas básicas a instituições beneficentes e EPIs para uma casa de saúde. Os consumidores que fizerem sua doação poderão ainda optar em qual dos benefícios seus pontos serão utilizados, e as instituições beneficiadas serão divulgadas em nossos canais de comunicação.”, explica Rodrigo Doria, CEO e fundador da empresa.