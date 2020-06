Sumicity e Vero Internet vão às compras por ISPs

Os CEOs da Sumicity, Fábio Abreu, e da Vero Internet, Fabiano Ferreira, duas das maiores operadoras competitivas de banda larga fixa do país, anunciaram hoje, 22, durante Live promovida pelo Tele.Síntese, que suas empresas já miram novas aquisições de provedores de internet no país.

A Sumicity, disse Abreu, que atualmente ocupa a quinta colocação no ranking das maiores operadoras de banda larga fixa do país, decidiu acelerar as iniciativas para alcançar a meta de 500 mil clientes, meta esta prevista para ser atingida em 2021. A operadora fechou 2019 com 200 mil assinantes em 50 cidades, e, segundo Abreu, conta, em junho,com 236 mil clientes em sua base, toda em fibra óptica.

“De maio a junho nosso tráfego de internet cresceu 42% e incorporamos muitos novos clientes à base. E, durante esse período, 35% das nossas vendas foram digitais, das quais 100% on line”, afirmou o executivo.

Segundo ele, a empresa analisou que é chegado o momento de ampliar a sua base de clientes não mais de forma orgânica, mas fazendo aquisições.

Fora de Minas

A Vero Internet, por sua vez, que é o resultado da fusão de oito ISPs pelo fundo de investimento Vinci Partner, pretende expandir as suas operações para outras regiões do país, que não o estado de Minas Gerais, onde atua atualmente, disse Ferreira.

A operadora, ampliou sua operação para mais nove cidades mineiras este ano, passando para 49 municípios atendidos, pulando também de 130 mil para 184 mil clientes.

“A Vero vai em breve anunciar novas aquisições. Não podemos prever o futuro, mas podemos reagir rápido para o que vier daqui para a frente”, afirmou o executivo.