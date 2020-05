STF suspende julgamento de ações sobre bloqueio do WhatsApp

Click to print (Opens in new window)

Pedido de vista apresentado pelo ministro Alexandre de Morais, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu hoje, 28, o julgamento que havia sido iniciado ontem sobre duas ações movidas contra o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, ficando sem data para o caso ser retomado por não envolver urgência. Até lá novas ordens judiciais em outras ações poderão ser concedidas para suspender o funcionamento do aplicativo, apesar decisões favoráveis já alcançadas pela empresa contra esse tipo de medida.

Em dois dias, o plenário do Supremo apresentou dois dos 11 votos dos ministros contra possibilidade de juízes determinarem o bloqueio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Os ministros Rosa Weber e Edson Fachin apresentaram esse entendimento como relatores das ações que tiveram julgamento adiado por tempo indefinido.

A discussão chegou à Corte depois de ao menos quatro decisões judiciais bloquearem o funcionamento do WhatsApp por desobediência à ordem de quebra de sigilo de mensagens trocadas entre os usuários. Os autores das ações alegam que a suspensão da ferramenta fere o direito à livre comunicação. O Facebook, dono do WhatsApp, diz que não pode interferir nas conversas devido à criptografia de ponta a ponta presente na ferramenta, que impede o acesso de terceiros.

Uma das ações incluídas na pauta do plenário foi ajuizada pelo Partido da República, atual Partido Liberal. Questiona a Lei 12.965, de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet. O partido argumenta que o parágrafo 2º do Artigo 10 ampara ordens judiciais obriguem os provedores a disponibilizar o conteúdo de comunicações privadas.

Sem ordens na lei

Ontem, 27, após o início do julgamento. a ministra Rosa Weber apresentou seu voto sobre essa ação. Para ela, a Justiça não tem poder para barrar o funcionamento do aplicativo. A magistrada também destaca a necessidade de se preservar o sigilo. A única exceção é se houver ordem determinando o encaminhamento de mensagem de usuário específico para instruir investigação criminal. Mas ressaltou que o Judiciário não pode punir todos os usuários em caso de descumprimento.

“Não há na lei nada que autorize a conclusão de ordens de suspensão do serviço de comunicação oferecidos por provedores de aplicativo em caso de decisão judicial”, afirmou a ministra.

A outra ação, ajuizada pelo partido Cidadania, discute se decisões judiciais podem interromper serviços de mensagens do aplicativo WhatsApp. O processo questiona decisão do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias (RJ), que suspendeu o serviço. Essa é relatada pelo ministro Edson Fachin, que também posicionou-se contra a possibilidade de a ferramenta ter seus serviços bloqueados caso recuse quebrar o sigilo de mensagens quando o juiz ordenar. Em relação a trechos questionados do Marco Civil da Internet, Fachin destacou que o dispositivo não embasa possibilidades de o aplicativo ser retirado do ar.

Liminar

As ações foram objeto de audiência pública, realizada em junho de 2017, que reuniu representantes do WhatsApp, do Facebook (FB), da Polícia Federal e do Ministério Público, além de pesquisadores da área de informática e outros especialistas. O então presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, deferiu medida liminar e restabeleceu o funcionamento do WhatsApp.