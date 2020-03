Stefanini Rafael traz tecnologia que prevê onde vão surgir novos surtos do vírus

Click to print (Opens in new window)

A Stefanini Rafael especializada em soluções avançadas de Inteligência e de Cyber Defense, traz ao mercado brasileiro uma solução desenvolvida em Israel batizada de Wisdom Stone. A tecnologia é capaz de identificar com precisão as localidades com maior incidência do Covid-19 e onde poderão surgir novos surtos do vírus. Utilizando inteligência artificial, aprendizado de máquina, algoritmos de análise de dados e mapas de conexões, a plataforma consegue monitorar bairros, cidades e país para alertar os responsáveis pelo sistema de saúde local.

“Nesse momento, precisamos unir esforços para combater essa grande crise que se instalou no Brasil e no mundo. Temos que encontrar uma maneira de identificar, controlar o vírus e gerenciar essa pandemia com soluções robustas e alta eficácia”, explica Leidivino Natal da Silva, CEO da Stefanini Rafael.

A ferramenta possibilita coletar, fundir e analisar dados massivos de diversas fontes, com diferentes tipos e formatos, e transformá-los em inteligência. O sistema tem capacidade de armazenamento de milhares de usuários e suporta mais de 10 petabytes de bases de dados, documentos e arquivos.

Privacidade

O sistema é protegido ciberneticamente e todos os locais são salvos no telefone do usuário e não são enviados para o sistema central. A plataforma mantém a privacidade das informações, extraindo automaticamente apenas os dados relevantes. O Wisdom Stone inclui um aplicativo que pode ser instalado por cidadãos voluntários ou por legisladores. O aplicativo permite transparência no tratamento das informações coletadas, dando aos cidadãos o direito de desconectar quando a crise terminar.