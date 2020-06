Startup usa IA em drones para identificar riscos de contaminação pela Covid-19

Click to print (Opens in new window)

No final de maio, em São Francisco, Califórnia (EUA), foi lançada a All-Clear, plataforma automatizada de combate à Covid-19. O programa foi desenvolvido pela Airspace e a paranaense Geo-X, em cooperação com o Departamento de Defesa norte-americano. O sistema detecta máscaras, distanciamento social, pontos de contato e temperatura corporal usando imagens de câmeras. E, permite também comandar uma frota de drones pulverizadores para a sanitização de áreas urbanas.

“O All-Clear utiliza a fusão de sensores, inteligência artificial e machine learning (máquinas capazes de aprender sozinhas, com análise de grandes volumes de dados). O sistema trabalha com integração completa com qualquer tipo de câmera moderna (interna e externa), seja térmica, fixa ou em drone”, detalha Fernando Shimata Ghiraldi, responsável pelas operações da Geo-X no Brasil.

Ghiraldi conta que a tecnologia desenvolvida em cooperação com o Departamento de Defesa dos EUA foi usada, originalmente, para detecção e captura de outros drones. Acabou remodelada e, acredita, pode ter novos usos em breve.

“A tecnologia é indicada para gestores do setor de saúde e pode ser implantada em terminais rodoviários, de trens e outros espaços com grande fluxo de pessoas. Apenas necessita de imagens em alta resolução”, completa o engenheiro. Segundo a empresa, o sistema já está em comercialização no Brasil.

A startup tem recebido orientações do Sebrae/PR para alçar novos voos. “Tivemos ajuda para fazer contatos com cientistas e professores da área de programação. Agora, estamos recebendo mentorias relacionadas à importação de hardwares para um próximo projeto, e auxílio nos contatos com despachantes aduaneiros e documentações pertinentes”, conclui Ghiraldi.

A Geo-X tem matriz em Realeza, no sudoeste do Paraná, e escritórios em São Paulo e em São Francisco, no Vale do Silício (EUA). (Com assessoria de imprensa)