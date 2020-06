Spotify entra na lista dos planos pós-pagos Vivo Selfie

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Operadora começou a vender hoje planos pós-pagos com assinatura embutida também do Rappi Premium e do Netflix.

A operadora móvel Vivo começou a vender hoje, 1º, uma nova série de planos pós-pagos batizada de Vivo Selfie. Os planos têm como diferencial em relação aos planos pós habituais a inclusão da assinatura de um app, como Spotify, Rappi ou Netflix.

Os planos Vivo Selfie foram anunciados mês passado, quando então previam inclusão da assinatura de Rappi e Netflix. Hoje, quando passaram a ser comercializados, a operadora revelou que também o Spotify fechou parceria e permitirá que sua assinatura está incluída do pacote. O Spotify é o maior serviço de assinatura de streaming de áudio do mundo.

PUBLICIDADE

O Vivo Selfie inclui a assinatura do parceiro, o serviço de celular com 25GB de internet e mais 25GB que também podem ser usados com a empresa que dá nome ao plano. Os planos incluem ainda diárias ilimitadas de roaming internacional para usar o celular em viagens para países das Américas, sem custo adicional.

Os preços mudam conforme o app do pacto. O Vivo Selfie Spotify Premium e o Vivo Selfie Rappi custam R$ 150 ao mês. O Vivo Selfie Netflix sai por R$ 165 por mês. No caso do Rappi, a assinatura não dá acesso a conteúdos, mas a frete grátis em compras acima de R$ 30.