Sparkle inaugura quarto PoP no país, em Salvador

A Sparkle, operadora de atacado do grupo Telecom Italia, inaugurou um ponto de presença em Salvador (BA). Com isso, passou a ter quatro PoPs no Brasil, localizados em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Fortaleza (CE).

A unidade está integrada à rede IP óptica da empresa e tem o objetivo de melhorar o roteamento de tráfego no Brasil e na América Latina. O PoP aproveita-se da proximidade com o ponto de troca de tráfego de Salvador. Por isso, a Sparkle vai oferecer, a partir dele, serviços IP, de mitigação de ataques DDoS, e Vistual NAP com acesso ao IX.br.

O backbone ao qual o PoP está integrado atende, além do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Panamá, Peru, Porto Rico e Venezuela, que usa infraestrutura terrestre e submarina dos cabos Seabras-1, no Atlântico, e Curie, no Pacífico.

A empresa abrirá ainda este ano outro PoP no Brasil. Este ficará na capital gaúcha, Porto Alegre.

O ponto inaugurado em Salvador também contribui para melhora do desempenho da rede da TIM Brasil, que usa infraestrutura da Sparkle. Ambas as empresas são do grupo Telecom Italia. Ao mesmo tempo, a Sparkle tem acesso ao backbone óptico de 102 mil km da TIM no país, o que confere capilaridade à atacadista. (Com assessoria de imprensa)