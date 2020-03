Embratel Conecta Home Office é opção para trabalhos remotos

Click to print (Opens in new window)

Para mitigar riscos de contaminação por COVID-19 nas empresas, a Embratel disponibiliza a solução Conecta Home Office para organizações de todos os tamanhos e segmentos que estejam atuando com planos de contingência. A operadora afirma que possui experiência e alta capacidade para implementar a solução de forma rápida em empresas que precisam de migrações urgentes.

A solução une em uma única oferta as reconhecidas tecnologias de mobilidade, bandas largas fixa e móvel, segurança cibernética, comunicações unificadas e Office 365 (com Onedrive e Teams), da Embratel, permitindo que os colaboradores das empresas tenham acesso total a dados essenciais para as operações, além de possibilitar que se conectem a partir de qualquer dispositivo e local para reuniões remotas, com funções de Telepresença. Por meio das comunicações unificadas, é possível ter acesso a PABX virtual, ramal virtual, videochamada, colaboração, mensageria, compartilhamento de arquivos, Chat corporativo, sala de reuniões virtuais e soluções inteligentes de atendimento a clientes. A oferta inclui também a possibilidade de contratar equipamentos (HaaS) e antivírus.

Para garantir a continuidade das operações das companhias sem as possíveis interrupções causadas pelo COVID-19, a Embratel acredita ser necessária a adoção de medidas preventivas com a implementação de ferramentas digitais e colaborativas que forneçam acesso aos dados das companhias para trabalhadores colocados em home office.

Internamente, a Embratel está acompanhando os desdobramentos da pandemia e está tomando diversas medidas para mitigar os riscos para as equipes. Todas as orientações do Ministério da Saúde brasileiro em relação ao assunto estão sendo seguidas. Os colaboradores são orientados diariamente sobre ações de prevenção.(Com assessoria de imprensa)