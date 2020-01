Sobem em até 8% as tarifas fixo-móvel

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Anatel publicou, nesta quarta-feira, 29, o reajuste das ligações de telefone fixo para móvel. A Oi teve o maior reajuste, de 8,0289%, levando em conta o Fator X de 1,789% e o Índice de Serviço de Telecomunicações (IST) de 9,9967%. A Sercomtel ficou com a menor alta, de 2,008%, temo com base o IST de 2,08969% e Fator X de 0,863%.

A Claro obteve o reajuste de 7,9725%, tendo como base o mesmo Fator X da Oi, mas com IST ligeiramente mais baixo, de 9,9393%. Para a Algar, o reajuste aprovado foi de 5,8363%, com Fator X de 3,453%, IST de 10,7688% e Fator de Amortecimento de 0,01. Enquanto a Telefônica, ficou com reajuste de 3,7275%, com base no Fator X de 6,578%, IST de 12,232% e fator de Amortecimento de 0,01.

Com o reajuste, a menor tarifa da Oi nas ligações locais será de R$ 0,12287 o minuto; da Sercomtel, R$ 0,12645 o minuto; da Algar, R$ 0,13311 o minuto e da Telefônica, R$ 0,12212 o minuto. Valores livres de impostos e contribuições sociais.

Nas ligações de longa distância, a menor tarifa da Oi fica em R$ 0,40830; da Claro, em R$ 0,38049; a da Sercomtel, em R$ 0,41953; a da Algar, em R$ 0,34349 e a Telefônica, em R$ 0,39287. Todas referentes a um minuto e sem levar em conta impostos e contribuições sociais.