Sky promove Festa Julina virtual para o Instituto Dad’s Curumim

A Sky, em apoio ao lar de acolhimento Instituto Dad’s Curumim, promoveu uma ação de voluntariado a distância em que dispõe uma Festa Julina virtual. A iniciativa, Festa Solidária, aconteceu nesta sexta-feira, 17, das 16h às 18h, através de videoconferência.

A ideia surgiu com o objetivo de levar a alegria das comemorações julinas para o abrigo. As crianças e os adolescentes do local estão com os passeios externos suspensos e com as atividades reduzidas desde o início da pandemia de Covid-19, e por conta disso, não podem receber visitas.

O evento disponibilizou música, quadrilha e brincadeiras típicas como caça ao tesouro, morto-vivo e adivinha. Além disso, as crianças residentes do instituto participaram de workshops com tutoriais de como fazer balões decorativos, bandeirinhas e pintura.

Instituto

“A casa tem como objetivo acolher crianças a adolescentes que tiveram seus direitos violados, sendo vítimas de maus tratos, negligência, abandono e abuso sexual. Atendemos como medida excepcional encaminhados pela Vara da Infância e Conselhos Tutelares, e após o acolhimento fazemos o acompanhamento familiar, visando seus retornos para família e quando não é possível são encaminhados pelo Juizado para Colocação em família substituta (adoção)”, disse Claudia Regina, gerente do Instituto Dad’s Curumim.

A ação foi viabilizada em parceria com a Atados, plataforma que conecta empresas a ONGs. A empresa já lidera o segundo projeto de solidariedade virtual com a Sky. “Tivemos um excelente resultado na primeira iniciativa da parceria com a operadora, Histórias de Vida, na qual conectamos os voluntários da empresa a idosos residentes de dois asilos em São Paulo. Dessa forma, não poderíamos deixar de incluir a Sky no projeto Festa Solidária”, completou Fernanda Dall’Antonia gerente de projetos da Atados. (Com assessoria de imprensa)