SKY inclui canal TV Educação em sua programação

O canal, produzido pela TV Cultura, está disponível para toda a base de clientes da operadora e ficará no line up até o retorno das aulas presenciais da rede pública

A SKY anuncia o lançamento de conteúdos educativos na programação linear, com o novo canal TV Educação – disponível até o retorno das aulas presenciais da rede pública, e na plataforma on demand da operadora, o SKY Play, com títulos do projeto educativo Escola Plus. Todos os clientes, pós e pré-pagos, terão acesso às novidades sem custo adicional.

A iniciativa tem o objetivo de apoiar os estudos à distância, de forma interativa e divertida, durante o fechamento de escolas em todos país devido a recomendação de isolamento social. “Sabemos o quanto é difícil manter as crianças interessadas e focadas nos estudos neste período de isolamento, por isso, acreditamos que ter uma programação dedicada ao aprendizado multiplataforma, liberada para todos, pode ajudar a despertar a vontade de estudar por meio de conteúdos divertidos e, ao mesmo tempo, educacionais. Vamos continuar usando de todos os meios possíveis para garantir o acesso à informação, diversão e educação a todos os nossos clientes, onde e quando quiserem”, conta Estanislau Bassols, presidente da SKY Brasil.

Escola Plus

Conteúdos dos canais Discovery, Disney Junior e National Geographic, parceiros do programa, poderão ser acessados no SKY Play, por meio da TV, computador ou celular, nos próximos dias. Os títulos fazem parte do projeto Escola Plus, realizado no Brasil pela SKY e que utiliza a televisão como ferramenta educacional, com o objetivo de enriquecer a grade curricular dos colégios fundamental 1 e 2.

A SKY implementou o projeto no Brasil em 2018, em mais de 61 escolas das cidades de Jundiaí e Jaguariúna.Para conferir o lançamento dos conteúdos educacionais no SKY Play, basta procurar a pasta “Escola+” em “Mais Canais”. Os assinantes pós-pago podem acessá-la pelo computador, no site http://sky.com.br/skyplay; pelo celular, no aplicativo da SKY; ou pela TV, através do Canal 1 em equipamentos com função de gravação. Já os clientes pré-pago, que possuem uma recarga ativa a partir do pacote SMART, conseguem assistir exclusivamente no app e site.

TV Educação

O TV Educação já está disponível no line-up da SKY para toda a base de clientes pré e pós-pago e pode ser assistido no canal 75 da operadora. A iniciativa é uma realização da TV Cultura, em parceria com o governo do estado de São Paulo e a Secretaria Estadual de Educação, e disponibiliza, até o início das aulas presenciais da rede pública, dez horas diárias de programação ao vivo, de segunda a sexta-feira, além de programas educativos, vídeo aulas e atividades para os estudantes dos ensinos Infantil, Fundamental e Médio.