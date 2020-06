Sky e Claro acrescentam canais à grade de programação da TV paga

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Os canais TV Artes e AgroMais agora estão disponíveis pelas operadoras, Sky e Claro, respectivamente. Claro também arrecada alimentos em live realizada em parceria com o Canal Rural.

A Sky anunciou o lançamento do canal TV Artes para os clientes pós e pré-pago com recarga ativa da cidade de Jaguariúna, em São Paulo. A partir de hoje, 26 de junho, a programação completa já está disponível e pode ser assistida no canal 675 da operadora.

A novidade tem o objetivo de apoiar os estudos à distância durante o fechamento de escolas devido a recomendação de isolamento social. A programação do canal local disponibiliza, diariamente, vídeo aulas, com temas educacionais e pedagógicos para diferentes idades, além de telejornais e programas de entretenimento, variedades e esportes. Os clientes poderão acompanhar programas como “Cotidiano”, “Vale Agrícola” e o jornal local “Boa Noite Regional”.

AgroMais

A Claro, também nesta semana, adicionou em sua programação o AgroMais, canal jornalístico voltado ao agronegócio, com 24h de conteúdos focados no setor por meio de análises, debates, cotações, documentários e meteorologia, pecuária, logística, finanças e estilo de vida.

O AgroMais poderá ser acessado pelos clientes da operadora através do canal 689 na Claro Net TV e na Claro Fibra TV. O canal está disponível para todos assinantes a partir do pacote Mix HD, sem custo adicional. (Com assessoria de imprensa)