Sky coloca mais oito canais ao vivo no Sky Play

A operadora de TV paga por satélite Sky adicionou mais oito canais ao vivo ao app Sky Play: AMC, Animal Planet, Boomerang, E!, FOX Sports, History, Nat Geo Wild e Nick Jr. Os canais estão disponíveis de acordo com o pacote contratado para assinantes pós-pago e clientes pré-pago com recarga ativa a partir do pacote SMART.

No Sky Play, além de assistir aos canais ao vivo, há também uma biblioteca de conteúdos com filmes, séries, documentários e desenhos e conteúdo on demand. O app pode ser usado em celulares e tables, pelo computador, ou ligando no canal 1 da operadora (para clientes com decodificador com função de gravação).

Desde 2019, outros 30 canais ao vivo estão na plataforma: A&E, AXN, Band, Bandnews, Cartoon Network, Cinemax, CNN Brasil, Comedy Central, Discovery, Discovery Kids, Discovery Turbo, Disney Channel, ESPN, ESPN Brasil, FOX, FOX Life, FX, HBO, Discovery Home & Health, Discovery ID, MTV, National Geographic, Nickelodeon, Paramount, SONY Channel, Space, TLC, TNT, TNT Series, Warner Channel. (Com assessoria de imprensa)