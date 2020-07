Sky adiciona à grade três afiliadas da Globo no Paraná

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

RPC Cascavel, RPC Londrina, RPC Ponta Grossa e RPC Curitiba estarão disponíveis para os clientes da operadora de 237 cidades do estado

A Sky acrescentou hoje, 22, o sinal de três afiliadas das rede Globo a sua grade de programação. Foram incluídas RPC Cascavel (canais 4 e 404) , RPC Londrina (10/410), RPC Ponta Grossa (12/412). A empresa também aviou que está ampliando o número de cidades que poderão acessar o conteúdo da afiliada RPC Curitiba (12/412).

Em todos os casos, há transmissão em resolução padrão (SD) e em alta definição (HD). Os canais RPC são responsáveis por veicular conteúdos específicos e regionais, como os telejornais “Bom Dia Paraná”, “Meio Dia Paraná” e “Boa Noite Paraná”.

PUBLICIDADE

Desde 2017, a Sky lançou quase 50 sinais regionais à sua grade de canais. A operadora de TV paga é a maior do país em número de clientes usuários de tecnologia DTH, que utiliza o sinal de satélites para transmitir a programação. Os canais adicionados nesta quarta-feira poderão ser assistidos por clientes em 237 cidades do Paraná. Assim como a RPC Curitiba, que teve sua abrangência ampliada. (Com assessoria de imprensa)