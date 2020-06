Sky acrescenta cinco afiliadas da Globo no Rio Grande do Sul à grade

Click to print (Opens in new window)

A operadora de TV paga via satélite Sky acrescentou o sinal de cinco afiliadas da Globo do Rio Grande do Sul em sua grade de programação. São elas: RBS TV Pelotas, RBS TV Santa Cruz, RBS TV Passo Fundo, RBS TV Caxias do Sul e RBS TV Santa Maria. A inclusão se deu hoje, 3.

Os canais estão disponíveis em versões SD e HD nos pacotes pós e pré-pagos, com recarga ativa. Com a abertura destes sinais do grupo RBS, sediado no Rio Grande do Sul, o cliente terá acesso à programação local, como as edições dos telejornais diários “Jornal do Almoço” e o “RBS Notícias”. Desde 2017, a Sky acrescentou 37 sinais regionais à sua grade de canais.

Canais:

RBS TV Pelotas [canais 4 e 404] RBS TV Santa Cruz [canais 5 e 405] RBS TV Passo Fundo [canais 5 e 405] RBS TV Caxias do Sul [canais 10 e 410] RBS TV Santa Maria [canais 12 e 412]