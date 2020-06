Site reúne ações para a produção de equipamentos hospitalares com protocolo aberto

Click to print (Opens in new window)

ProtegeBR foi criado pela Olabi com apoio do braço de filantropia do Google.

Foi lançada hoje, 8, a plataforma ProtegeBR, cujo objetivo é conectar iniciativas públicas e privadas que estejam produzindo suprimentos hospitalares e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para profissionais de saúde. O projeto foi criado pela Olabi, organização social dedicada à produção de tecnologias, com o apoio do Google.org, braço filantrópico do Google.

Segundo a organização, a plataforma já reúne mais de 200 iniciativas locais e ajuda a conectar instituições de saúde a fornecedores e fabricantes de equipamentos, como ventiladores e respiradores. A ação tem o propósito de contribuir para o combate à Covid-19.

O programa mantém contato com secretarias municipais e estaduais de saúde e instituições que possuem envolvimento com essas demandas. Além, de convidar indústrias para fabricar equipamentos já prototipados, testados e validados por hospitais, com protocolos abertos que podem ser replicados. Com isso, a empresa colabora para o aumento da escala de produção.

EPIs e design aberto

Os equipamentos incluem máscaras caseiras, óculos de proteção, aventais, capotes impermeáveis, face shields (viseiras de acetato), ventiladores respiratórios, laringoscópios e tubos para respiração.

Os produtos têm saído de oficinas caseiras e laboratórios universitários coordenados por pesquisadores, ativistas, designers e engenheiros do mundo todo. O foco é estimular doações de suprimentos hospitalares para hospitais públicos, universitários e filantrópicos.

“Os laboratórios universitários e makers são iniciativas cidadãs que têm feito um trabalho muito relevante de prototipar e testar produtos, atendendo demandas em baixa escala. É um excelente convite para que a indústria e quem tem infraestrutura mais robusta mudem suas produções e se juntem a esta causa tão urgente”, disse Gabriela Agustini, diretora do Olabi e coordenadora da ProtegeBR. (Com assessoria de imprensa)