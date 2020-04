SindiTelebrasil defende adiamento na consulta pública sobre leilão da 5G

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Telcomp, que também mandou contribuição à consulta, cobrou melhoria do regulamento de mercado secundário e venda regional do espectro de 700 MHz para operadoras menores.

O SindiTelebrasil, sindicato que reúne as grandes operadoras de telecomunicações do país, também mandou sua proposta à consulta pública das regras do leilão 5G organizado pela Anatel. O certame ainda não tem dada definida, mas dentro da agência trabalha-se para que seja realizado ainda este ano ou no começo de 2021. Para as operadoras, porém, isso tem de ser revisto.

Para o sindicato, é preciso postergar ou mesmo suspender a consulta pública, encerrada dia 17 de abril. “Considerando principalmente o cenário social e econômico mundial atual (impactado pelos gravíssimos efeitos da pandemia da COVID-19) e a necessidade de conclusão dos testes de mitigação de interferências em TVRO conduzidos pelo CPQD”, frisa o Sinditelebrasil.

O comentário da entidade se aproxima bastante do que foi enviado pela Claro. Diz que o momento está “permeado de incertezas”, inclusive quanto à “capacidade de investimentos dos futuros adquirentes das faixas, bem como as capacidades econômico-operacionais de toda a cadeia de fornecedores do setor de telecomunicações, serão diretamente impactadas pelo quadro geral”.

O adiamento, alega, não seria inédito no mundo, mas em linha com o que reguladores de outros países estão praticando. A entidade cita os exemplos de Portugal, França, Estados Unidos e México, que reviram seus cronogramas em função da pandemia de Covid-19.

Tempo curto

Como a Anatel negou, por duas vezes, os pedidos anteriores do SindiTelebrasil para adiar a consulta pública, o sindicato decidiu, ainda assim, mandar sua contribuição sobre diferentes aspectos da disputa. Mas ressalvou que o posicionamento é incompleto. Diz que o tempo foi curto para a consulta, faltaram a conclusão de testes de convivência do IMT em 3,5 GHz sobre TV aberta satelital (TVRO), definições claras sobre compromissos de atendimento em cidades e estradas e custos para a limpeza da faixa de 3,625 GHz a 3,700 GHz.

O sindicato diz que uma nova consulta deverá ser realizada para abordar essas questões, uma vez que não houve mais tempo para que fossem bem discutidas. “Considerando a importância que estes pontos têm para a completude do cenário prévio ao Edital, e visando garantir a melhor segurança jurídica para as proponentes, é possível até mesmo se cogitar a necessidade de realização de uma nova Consulta Pública”, afirma.

Outro ponto de atenção para o sindicato é a necessidade de acelerar a instalação de antenas. A questão trava nos municípios, uma vez que, diz a entidade, são mais de 300 legislações específicas nas cidades brasileiras que inibem ou restringem a implantação de infraestrutura de acesso móvel.

Telcomp

A Telcomp, associação que reúne operadoras competitivas, também aproveitou sua contribuição para tocar neste ponto. “Para que o uso das respectivas radiofrequências aconteça de forma rápida, é importante a real aplicação prática da Lei Geral de Antenas e a regularização do uso compartilhado dos postes para permitir a densificação necessária para suporte a 5G”, disse. E cobrou uma ação coordenada envolvendo Anatel, MCTIC e Ministério das Cidades.

Para a associação das competitivas, a Anatel também precisa aperfeiçoar o regulamento de uso secundário de espectro, especialmente quanto ao uso por operadoras virtuais (MVNOs). Isso é importante “para criar alternativas de acesso ao espectro por operadoras especializadas”, diz a Telcomp.

A entidade também pediu mais espectro para as pequenas operadoras, afirmando que o mínimo necessário seria de 80 MHz na faixa de 3,5 GHz. E defende que a regionalização se dê ou por estados, ou por código nacional. “Tal modelo, com regiões menores, atrairia um maior número de interessados facilitando planos de negócios, o atendimento de compromissos de cobertura e aproveitamento de sinergias em áreas onde já são prestados outros serviços”.

E pede ainda acesso à frequência de 700 MHz, com pagamento de 10% e 90% em compromissos, outra vez, seguindo a mesma regionalização da faixa de 3,5 GHz.