SES vai lançar quatro novos satélites nos EUA

A SES anunciou hoje, 16, que vai construir mais quatro satélites que serão usados na limpeza da banda C nos Estados Unidos. Os artefatos serão construídos pelas empresas americanas Boeing e Northrop Grumman.

A primeira fornecedora vai produzir um par de satélites 702SP, totalmente elétricos, que serão batizados comercialmente de SES-20 e SES-21. A segunda, dois equipamentos GeoStar-3, que serão batizados de SES-18 e SES-19.

Ambos terão capacidade em banda C, mas acima da frequência que será destinada para as operadoras móveis explorarem a 5G. A operadora terá de entregar 280 MHz em banda C para a FCC, a reguladora do mercado de telecom dos EUA. Por sua vez, a FCC vai leiloar o espectro entre as operadoras móveis.

Cada um dos satélites terá 10 transponders de 36 MHz, além sistemas de backup. Serão capazes de prover TV por satélite a 120 milhões de lares no país. Todos serão lançados no terceiro trimestre de 2022. O custo total de fabricação será de US$ 1,6 bilhão. A operadora espera receber como compensação, da FCC, até US$ 3,97 bilhões pela limpeza e entrega de 280 MHz na banda C.