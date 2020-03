SES anuncia reestruturação, com possível separação de unidade de redes

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Empresa vai rever seus negócios tradicionais em TV no mundo todo, elogia proposta da FCC de retomada da banda C e registra queda de 1,3% no lucro.

A operadora de satélites SES avisou hoje, 2, ao mercado que pretende realizar em 2020 uma grande reestruturação de seus negócios a fim de “se preparar para o crescimento futuro”. A intenção é cindir completamente as operações, criando uma empresa focada em redes, e outra com os demais negócios (broadcast).

Com o spin off, a empresa de redes poderia ter acesso a fontes de financiamento e capitalização que poderiam acelerar seu crescimento, segundo a companhia.

A separação permitiria aos negócios tradicionais focarem em saídas geradoras de caixa no mercado DTH, que vem encolhendo mundo afora. Também deve facilitar a migração de clientes de TV paga para as frequências mais altas da banda C nos Estados Unidos, onde a empresa concordou com plano da FCC para cessão de parte do espectro para operadoras móveis (veja mais abaixo).

A companhia explica que os mercados em que atua passaram a demandar mais recursos e suscetíveis à inovação tecnológica. Com isso, deverá focar os negócios rentáveis, deixando ou reduzindo a exposição em segmentos já não tão atraentes. Haverá uma revisão mundial das operações, que podem resultar em consolidação. A exepectativa é que, a partir do próximo ano, a SES tenha um aumento de € 40 a 50 milhões no EBTIDA por conta da reestruturação.

Limpeza da banda C nos EUA

O CEO da SES, Steve Collar, elogiou na divulgação dos números de 2019 (veja-os abaixo) a proposta da FCC para limpeza da banda C, que será entregue a operadoras móveis nos Estados Unidos. A proposta prevê pagamento de US$ 9,7 bilhões, ao todo, às operadoras satelitais Intelsat, SES e Telesat.

“É uma solução ganha-ganha-ganha na qual trabalhamos de forma incessante por quase três anos”, afirmou. Segundo ele, o dinheiro recebido pela cessão do espectro será reinvestido na divisão de redes, além de ser usado no pagamento a acionistas.

Resultados de 2019

A operadora de satélites publicou hoje, 2, os resultados de 2019. A companhia registrou queda de 1,3% nas receitas, para € 1,98 bilhão. O EBITDA do grupo caiu 3,1%, para € 1,21 bilhão. O lucro líquido cresceu também 1,3%, para € 296,2 milhões.

Para este ano, a companhia prevê estabilidade nos números, em função de expectativas “mais prudentes” no mercado de vídeo e desaceleração no mercado de redes.

Steve Collar, CEO da empresa, afirma que houve progresso nas vendas de capacidade de banda larga para mercados aeronáutico e marítimo. Afirmou que a entrada em operação da O3b mPower, unidade de satélites de órbita média que vão fornecer conexão à internet, está “há um ano de distância”, e que já está em construção o sistema de nuvem que será usado para a automação dessa constelação. Entre os parceiros estão Microsoft, Amdocs e Kuthera.