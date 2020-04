Serpro aumenta capacidade da rede que interliga Brasília

Click to print (Opens in new window)

A rede Infovia Brasília, que integra diversos órgãos de governo e é operada pelo Serpro, foi ampliada para permitir maior capacidade de comunicação ao Ministério da Saúde, que necessita, neste momento de pandemia, aumentar a disponibilidade do site para a população poder ter acesso às informações referentes ao Covid-19.

A iniciativa foi realizada em virtude da alta demanda, atualmente, de acessos aos informes divulgados no site do Ministério e implementada a pedido da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD-ME), Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Datasus e do próprio Ministério da Saúde.

Desde o dia 18 de março, o Serpro oferece acesso internet e conectividade com a rede Infovia a 10 Gbps, possibilitando, assim, ampla disponibilidade de banda para escoamento de informações entre o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e o Ministério da Saúde, além de banda internet para publicação de informações na internet pelo Datasus. A rede Infovia Brasília permite, ainda, transporte de dados até o Datacenter Serpro, objetivando uso do Ministério para hospedagem de serviços e informações à população brasileira.

O Serpro disponibiliza, também, um painel de monitoração customizado e acessível pela internet ao Ministério da Saúde. Neste painel, é possível acompanhar informações importantes sobre o desempenho dos serviços prestados pelo Serpro, como consumo de banda, latência e alarmes de eventos.

Atuação no coronavírus

A rede Infovia Brasília tem atendido a demandas emergenciais do governo federal para adequação às necessidades geradas pelo coronavírus. Uma dessas ações é a disponibilização de recursos para realização de home office e conectividade de entes governamentais.