Sem Comunicações, MCTI foca no desenvolvimento da ciência

Com a saída da área de comunicações, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações fica com quatro secretarias, mesmo perdendo duas , a de Telecomunicações e de Radiodifusão. Fica com cinco entidades vinculadas, além dos órgãos regionais e 18 órgãos de pesquisas. O comando continua com o astronauta Marcos Pontes.

As secretarias são de Articulação e Promoção da Ciência; de Estruturas Financeiras e de Projetos; de Empreendedorismo e Inovação e a nova, de Pesquisa e Formação Científica. Ou seja, todas focadas no desenvolvimento da ciência, pesquisas e inovação.

As entidades vinculadas são a Agência Espacial Brasileira (AEB); a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A (CEITEC), já em processo de privatização.