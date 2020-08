Sem autoridade de proteção de dados, LGPD precisa ser adiada, avalia a Brasscom

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Entidade que representa empresas do setor de TI divulgou manifesto no qual afirma que a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19 atrapalhou os planos de preparação de empresas de todos os portes

A Brasscom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, divulgou ontem à noite, 4, manifesto no qual defende o adiamento da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – exceto pela parte que trata da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Diz o grupo que passou a considerar necessário o adiamento em função da crise econômica causa da pela pandemia de Covid-19, e em razão da inexistência da ANPD até o momento. E salientou torcer para que essa seja a última postergação necessária. A Covid-19, diz, obrigou as empresas a “remanejar esforços”.

PUBLICIDADE

A manifestação da entidade se deve à indefinição causada pela existência da lei que determinou a entrada em vigor da LGPD agora em agosto, de outra, que jogou a vigência das sanções para 2021, e de uma medida provisória (MP 959/20) que determina o início da vigência da lei apenas em maio de 2021. Em resumo, há legislações prevendo datas distintas a respeito do tema.

Muito a ser feito

A Brasscom ressalta que é preciso mais tempo para que o governo estruture a autoridade de proteção de dados. Este organismo, ligado à Presidência da República, vai regular o mercado de dados pessoais no Brasil. Será responsável pela fiscalização e adequação das empresas à LGPD.

A minuta de um decreto para estruturar a ANPD chegou a ser elaborado pelo Ministério da Economia e enviado à Casa Civil em 2019. Mas acabou emperrado ali. Com mais tempo, alega a Brasscom, será possível publicar o decreto e nomear a diretoria da ANPD. Este corpo diretivo terá de elaborar os primeiros regulamentos e colocar a roda para girar, a fim de que os primeiros processo já tenham regulamentos à luz dos quais serão julgados.

Um conselho multissetorial que vai assessorar a ANPD, chamado Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, também terá de ser constituído. Câmara e Senado já têm seus indicados. Mas é preciso organizar a escolha dos integrantes da sociedade civil, academia, CGI.br. No total, este órgão terá 23 representantes.

A Brasscom também ressalta que, com mais tempo, será possível ao Congresso Nacional aprovar a PEC 17/19, que inclui na Constituição Federal, entre os direitos fundamentais previstos no artigo 5º, o direito à proteção de dados pessoais e atribui à União a competência privativa para legislar a respeito do tema.

A íntegra do manifesto está aqui.