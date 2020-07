Segurança de redes corporativas é tema da live do Tele.Síntese nesta sexta-feira, 24

A segurança digital das corporações no novo cenário será debatida nesta sexta-feira, 24, em live promovida pelo Tele.Síntese. A integridade das redes com a explosão do home office e os ataques cibernéticos anotados durante o período da pandemia do novo coronavírus passaram a ocupar o topo da lista de prioridades das empresas.

Segundo dados de levantamentos recentes, o aumento de e-mails falsos (phishings), por exemplo, foi de 240% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Em muitos dos ataques há extorsão de somas significativas de dinheiro.

Para discutir esse tema, foram convidados a chief information security officer da Oi, Fernanda Vaqueiro, e o CEO da Kryptus, Roberto Gallo. Os debates se iniciam às 14h30. Você não pode perder.