Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luis Otávio Prates, presidente do Sindisat, diz que o setor estuda em conjunto a estratégia da migração da Banda C

Durante a série de lives Tudo Sobre 5G, realizada pelo Tele.Síntese em maio, o presidente do Sindisat, Luiz Otávio Prates, defendeu a importância do satélite também nas futuras redes de quinta-geração. E ressaltou que setor estuda a estratégia de migração da Banda C, prevista para acontecer devido à licitação do espectro de 3,5 GHz pela Anatel no próximo leilão de espectro. Confira.