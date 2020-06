SAS e Microsoft fecham parceria para venda de Analytics e IA em nuvem

O SAS anunciou hoje, 15, acordo pelo qual a Microsoft Azure passa a ser a nuvem preferencial da companhia. Ao mesmo tempo, as soluções do SAS tornam-se disponíveis para os clientes da Microsoft das mais diversas indústrias.

O acordo prevê também a integração das tecnologias de analytics do SAS às soluções em nuvem Azure, como o Dynamics 365, o Microsoft 365 e o Power Platform.

Além disso, graças ao acordo, as duas companhias irão explorar as oportunidades de integração das capacidades analíticas do SAS à Azure e ao Dynamics 365, construindo novas soluções conjuntas. Significa também que ambas as empresas vão revender os serviço uma da outra. Esss novas soluções e produtos começarão a ser lançados já ao longo deste ano.

O acordo não prevê exclusividade, no entanto. Tanto o SAS, quanto a Microsoft, poderão ter outros parceiros, seja em nuvem, como AWS e Google Cloud, seja em analytics. As tratativas entre as empresas começaram há cerca de um ano. (Com assessoria de imprensa)