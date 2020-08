Santos FC relança operadora móvel virtual, a Chipeixão

A Santos Futebol Clube também fechou negócio com a empresa Dry Company para uso da marca do time na oferta de serviços de telefonia móvel virtual. Nesta semana o time e a empresa relançaram a Chipeixão, operadora celular para os torcedores do Peixe.

O serviço foi anunciado em 29 de fevereiro deste ano, apenas duas semanas antes da adoção de políticas de isolamento em função da covid-19 no país e suspensão dos jogos de futebol. Assim, clube e empresa decidiram suspendes as vendas, que são agora retomadas.

O planos são semelhantes aos encontrados em outras MVNOs futebolísticas brasileiras criadas pela Dry Company, e trazem WhatsApp ilimitado, internet sem corte o final da franquia (com redução da velocidade, no entanto), ligações ilimitadas e roaming gratuito. Os santistas terão acesso a promoções e conteúdos exclusivos do time. O preços dos pacotes pré-pagos começam em R$ 25. A rede utilizada é a da Surf Telecom, que por sua vez tem acordo com a TIM para a cobertura nacional.

A venda acontece pela internet, na loja oficial do Clube e em pontos de venda credenciados. “Por meio da sua própria MVNO, o clube terá em mãos um Big Data valioso para auxiliá-lo na criação e execução de ações estratégicas de marketing e de relacionamento mais certeiras”, comentou Ronaldo Yoshida, Diretor de Estratégia e Novos Negócios da Dry Company do Brasil. (Com assessoria de imprensa)