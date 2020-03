Samsung suspende operação de fábrica em Manaus

Click to print (Opens in new window)

A Samsung suspendeu temporariamente a operação da fábrica instalada em Manaus (AM) de hoje, 24, até domingo, dia 29, como “medida preventiva contra a propagação da pandemia da Covid-19. Na capital do estado do Amazonas, já são 32 infectados pelo novo coronavírus, segundo informações da Fundação de Vigilância em Saúde.

A medida foi anunciada pela empresa ontem à noite. No mesmo dia, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas do Amazonas (Sindmetal-AM) publicou fotos que mostram trabalhadores aglomerados em fila para triagem antes de entrar na fábrica, na manhã de segunda-feira. Na foto aparece um vigilante privado com máscara e nenhuma proteção para os trabalhadores, nem mesmo a distância de pelo dois metros para se evitar, conforme recomendação das autoridades sanitárias, o possível contágio.

Segundo a direção do sindicato, várias empresas da Zona Franca de Manaus vão antecipar férias coletivas, incluindo os empregados cujas férias estavam programadas para abril. Entre elas, além da Samsung, de Moto Honda, Yamaha, Dafra, Gree, Electrolux.

Trechos da nota da empresa: