Samsung lança Galaxy A21s e Galaxy A11 no Brasil

Com foco em bateria de longa duração, empresa anuncia a chegada dos novos intermediários da linha Galaxy A no país

A Samsung lançou nesta segunda-feira, 8, os dispositivos intermediários Galaxy A21s e Galaxy A11 no Brasil. O Galaxy A11 será vendido por R$ 1.699 nas cores preto, azul, e vermelho. O Galaxy A21s, nas cores preto, azul e branco com valor de R$ 1.999.

O Galaxy A11 possui um conjunto triplo de câmeras traseiras, com a lente principal de 13 MP, uma câmera ultra wide de 5 MP e uma lente macro de 2 MP. Na parte frontal, o sensor é de 8 MP, disponibilizando, também, a opção de Foco Dinâmico.

Já o conjunto quádruplo de câmeras traseiras do A21s compõe o sensor principal de 48 MP, ultra-wide com 8 MP, macro de 2 MP, ToF de 2 MP e câmera frontal de 13 MP. Além disso, também registra imagens com o recurso Foco Dinâmico.

Tela

O Galaxy A21s traz tela de 6,5 polegadas, enquanto o A11 detém 6,4 polegadas, ambas com resolução HD+. Desta vez, os smartphones contam com leitor de impressão digital na parte traseira e possuem reconhecimento facial.

Bateria

Um dos principais focos no desenvolvimento do Galaxy A21s e do Galaxy A11 foi a bateria. Conforme a Samsung, o intuito foi assegurar que os smartphones estejam disponíveis em diferentes momentos do dia. Dessa forma, o A21s vem com bateria de 5.000 mAh, enquanto o A11, com 4.000 mAh.

Os dispositivos constituem os processadores de oito núcleos, aliados a memória RAM de 4 GB e armazenamento3 de 64 GB (Galaxy A21s) e 3GB de RAM com 64 GB de armazenamento (Galaxy A11). (Com assessoria de imprensa)