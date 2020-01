Samsung lança dois novos smartphones no país

Click to print (Opens in new window)

A Samsung anunciou hoje, 30, no país os smartphones intermediários Galaxy A51 e A71. Ambos são aparelhos que apresentam melhorias em relação a modelos equivalentes lançados ano passado (A50 e A70).

No caso do A51 (foto acima), houve incrementos de câmera, tela e processador. A traseira passou a ter quatro câmeras, antes eram três. A principal, que era de 25 MP, agora tem 48 MP de resolução. Além da principal, o A51 tem uma ultrawide com sensor de 12 MP, outra macro de 5 MP e uma para efeitos de profundidade, também de 5 MP. A câmera frontal, que tinha 25 MP, agora tem 32 MP. A bateria não mudou, segue com 4 mil mAh.

A tela super AMOLED teve ligeiro aumento, passando de 6,4 polegadas para 6,5 polegadas. O armazenamento dobrou para 128 GB, mas o RAM ficou igual, em 4 GB. E no caso do processador, ficou para trás o Exynos 9610, entrou o 9611, que tem desempenho praticamente idêntico. Essas mudanças têm um preço. Enquanto o A50, lançado ano passado, é encontrado hoje em dia por cerca de R$ 1,3 mil no varejo online, o A51 tem preço sugerido pela fabricante de R$ 2,2 mil. As vendas começam hoje.

A71

O A70 é vendido hoje em dia por R$ 1.530. A nova versão, batizada de A71 (foto acima), tem preço sugerido de R$ 2,8 mil. O preço aumentou bastante. E as entranhas? O modelo melhorado passou a ter quatro câmeras também na parte traseira, com resoluções de 64 MP, 12 MP, 5 MP e 5 MP. A versão anterior tinha três câmeras (32, 8 e 5 MP). A câmera dianteira continua a mesma, com 32 MP. Também não mudaram RAM (6 GB), armazenamento (128 GB), nem bateria (4,5 mil mAh) e tela (6,7 polegadas super AMOLED).

Mas houve incremente importante no processador, que passa de um Qualcomm Snapdrago 675 para um Snapdragon 730. Este é feito em processo de 8 nanômetros, e portanto consome menos bateria ou gera menos calor. A velocidade é ligeiramente superior, e o modem permite downloads mais rápidos (800 Mbps, ante 600 Mbps). As vendas começam na primeira quinzena de fevereiro.