Samsung inicia produção de smartwatches no Brasil

A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 22, o início da produção de relógios inteligentes na fábrica localizada em Manaus, no Amazonas. Serão feito ali os modelos Galaxy Watch Active2, em versões LTE de 44mm (preto) e 40mm (rosé), e BT de 44mm (preto e prata), Galaxy Watch Active (preto, prata e rosé) e Galaxy Fit E (preto e branco).

Além da fábrica localizada em Manaus, a Samsung conta uma unidade fabril em Campinas (SP), mas esta seguira produzindo outros equipamentos, como smartphones, notebooks, tablets, TVs e aparelhos de linha branca.

A decisão da empresa leva em conta o interesse do brasileiro por smartwatches. De acordo com estudo da consultoria IDC, as vendas dessa categoria de produto aumentou 218% no Brasil no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período de 2019. Em relação ao mercado de Basic Wearables (Fitness Band), com dispositivos como Galaxy Fit E, o crescimento no período foi ainda maior, alcançando 321%.