Samsung anuncia o smartphone Galaxy A31 no Brasil

A Samsung lançou, nesta quarta-feira, 29, o Galaxy A31 no país. O smartphone intermediário começa a ser vendido na próxima semana, por R$ 2 mil.

O Galaxy A31 conta com cinco câmeras: uma frontal e quatro traseiras. A câmera frontal possui um sensor de 20 MP. Na parte traseira, há um sensor principal de 48 MP, uma câmera ultra wide de 8 MP, para capturar imagens com ângulo de visão de 123º, uma lente macro de 5 MP para closes de objetos a até 4 cm da lente, e um sensor de 5 MP para profundidade.

A novidade do produto é o recurso Otimizador de Cena, que utiliza Inteligência Artificial para reconhecer 20 tipos de cena e ajustar as cores e contraste de acordo com cada tipo. O celular tem tela de 6,4 polegadas com tecnologia Super AMOLED e resolução Full HD+. O celular tem processador de oito núcleos, memória RAM de 4 GB, e armazenamento interno de 128 GB. A bateria tem 5.000 mAh de capacidade. (Com assessoria de imprensa)