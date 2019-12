Sabatina de novo conselheiro da Anatel fica para 2020

Click to print (Opens in new window)

A Comissão de Infraestrutura do Senado agendará a sabatina do economista Carlos Baigorri ao cargo de conselheiro da Anatel somente após o fim do recesso, que começa no dia 22 de dezembro e vai até 3 de fevereiro de 2020.

Não houve justificativa oficial para o adiamento da sessão, uma vez que a mensagem presidencial sobre a indicação foi publicada no dia 21 de outubro no Diário Oficial da União e enviada, no dia 27 de novembro, à comissão pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-PA).

Servidor de carreira, Baigorri atua desde novembro de 2018 como Superintendente de Controle de Obrigações da Anatel. O nome dele foi encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro com o apoio do ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.

Desde o dia 4 de novembro, o Conselho Diretor da Anatel conta com quatro integrantes, com a saída do ex-conselheiro e ex-senador Aníbal Diniz (PT-AC), que deixou o cargo após concluir quatro anos de mandato. O número par de conselheiros já gera impasses no colegiado.