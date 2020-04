Rumores indicam a substituição de Pontes, do MCTIC

De acordo com notícias atribuídas a assessores do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro vem se aproximando do “centrão” a fim de reduzir as chances de ser alvo de um processo de impeachment. Conjunto de partidos que somam boa parte dos votos na Câmara dos Deputados, o “centrão” seria o fiel da balança na aprovação do processo político. Os rumores apontam o deputado Fábio Faria (PSD-RN), genro do empresário Sílvio Santos, do SBT, como articulador da mudança no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ele, no entanto, nega. Publicou uma nota no Instagram negando seu envolvimento na articulação divulgada hoje, 27, pela coluna Radar, da revista Veja.