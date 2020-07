Robô brasileiro faz a interação entre pacientes e familiares em Maringá

O Tinbot, robô brasileiro, adicionou a interação entre pacientes internados com Covid no Hospital Universitário de Maringá e seus familiares

O Tinbot, primeiro robô brasileiro interativo que reúne Inteligência Artificial, Cognição e IoT (Internet of Things) -desenvolvido pela Tinbot Robótica, startup parte do Grupo DB1 está na linha de frente no combate ao coronavírus, atuando na recepção da Santa Casa de Maringá e na pediatria do Hospital Universitário de Maringá dando dicas de prevenção contra a Covid-19 passou a ter mais uma funcionalidade: permitir a interação entre pacientes internados que se recuperam da Covid-19 e seus familiares.

Com a nova funcionalidade, uma pessoa consegue, por meio do próprio computador ou celular, mesmo estando do outro lado do mundo, assumir o controle do Tinbot. A imagem da câmera da pessoa irá aparecer na tela do robô e a imagem da câmera do robô irá aparecer na tela da pessoa. A função é similar a uma vídeo-chamada do Skype ou Whatsapp, com o adicional de ser possível movimentar o robô remotamente.

Para dar acesso à uma pessoa qualquer, o administrador do robô pode gerar, através do portal do Tinbot, um link secreto. Esse link permite fazer a conexão do robô de forma simples, sem precisar de login ou senha. Em período de isolamento social, tal funcionalidade permite o contato de maneira lúdica, mais divertida que simplesmente pelo celular, sem que seja necessário o contato físico. (com assessoria de imprensa).