RNP lança edital de Pesquisa & Desenvolvimento de 2020

A RNP lançou no último dia 17 o edital de Pesquisa & Desenvolvimento de 2020, que selecionará projetos inovadores na área de Tecnologias da Inovação e das Comunicações (TIC). Pesquisadores de instituições públicas e privadas e integrantes de startups poderão submeter suas propostas até 16 de abril. Elas serão analisadas e avaliadas até o dia primeiro de junho e eventuais dúvidas serão esclarecidas junto aos proponentes.

Neste edital, a RNP convida startups e empreendedores interessados em empreender em parceria com esta comunidade ​para a criação de um Produto Minimamente Viável (do inglês MVP, Minimum Viable Product) como principal resultado do projeto de P&D&I. Este MVP será a base para a criação de um novo produto ou serviço, ou evolução de um produto ou serviço existente, para o Sistema RNP.

“Com este edital queremos selecionar Grupos de Pesquisa e Startups que topem o desafio de uma entrega de valor mais rápida junto com a RNP. O desafio será produzirmos uma nova leva de produtos minimamente viáveis (MVPs) através de uma gestão e execução mais ágeis engajando os atores do Sistema RNP beneficiados e criando modelos de negócios inovadores fortalecendo cada parte do nosso sistema e o todo”, afirma o gerente de Pesquisa & Desenvolvimento da RNP, André Marins.

A RNP busca propostas que possam auxiliar na expansão dos serviços oferecidos pela rede e ser úteis para a comunidade de usuários. Por isso, o edital incentiva a submissão de temas específicos, com projetos nas áreas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) aplicadas à Educação, TICs aplicadas à Saúde, Cibersegurança, Serviços Inteligentes ligados ao Monitoramento e Medições da Rede, Gestão de Identidade, além de Infraestruturas e Aplicações para campi universitários.