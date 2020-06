Resfriamento líquido de erb da Nokia economiza 30% de energia

Click to print (Opens in new window)

A Nokia anunciou hoje que sua solução de resfriamento líquido de estação radiobase 5G ajudou a operadora móvel finlandesa, Elisa, a reduzir os potenciais gastos de energia de sua estação radiobase em 30% e as emissões de CO2 em aproximadamente 80%. Esta é a primeira vez que uma solução comercial de resfriamento líquido 5G.

Cerca de 90% da energia consumida pelas estações radiobase é convertida em calor desperdiçado, no entanto, com uma opção de reutilização de calor – onde o calor dos resíduos é convertido e reaproveitado – a operadora conseguiu reduzir suas emissões de CO2 em aproximadamente 80%. Os sites refrigerados a líquido são silenciosos, não exigem nenhuma manutenção, e podem ser 50% menores e 30% mais leves do que as unidades de ar condicionado padrão.19 em comparação com aquelas em que seus clientes não se modernizaram. (com assessoria de imprensa).

