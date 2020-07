Remessas mundiais de PCs aumentaram 2,8% no 2º trimestre

As remessas globais de PCs totalizaram 64,8 milhões de unidades no segundo trimestre de 2020, o que significa um aumento de 2,8% em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com pesquisa da consultoria Gartner. Após declínio significativo no primeiro trimestre do ano, devido às interrupções da cadeia de suprimentos causadas pela COVID-19, o mercado de computadores pessoais voltou a crescer, à medida que os fornecedores reabasteceram seus canais e a demanda por PCs móveis aumentou.

“O segundo trimestre de 2020 representou uma recuperação de curto prazo para o mercado mundial de PCs, liderada por um crescimento excepcionalmente forte na Europa”, avalia Mikako Kitagawa, Diretor de Pesquisa do Gartner. “Depois que a cadeia de suprimentos de PCs foi severamente interrompida no início de 2020 por conta da pandemia da COVID-19, parte do crescimento deste trimestre deveu-se ao reabastecimento de suprimentos de distribuidores e canais de varejo para níveis quase normais”, diz.

Além disso, o crescimento do setor de PC móvel foi particularmente forte, impulsionado por vários fatores, incluindo a continuidade dos negócios para trabalho remoto, educação online e necessidades de entretenimento dos consumidores.

Mas o aquecimento não deve perdurar, diz o especialista. “Esse aumento na demanda de PCs móveis não continuará além de 2020, uma vez que essas remessas foram impulsionadas principalmente pelas necessidades de negócios de curto prazo geradas pelo impacto da pandemia do coronavírus”, prevê.

No segundo trimestre de 2020, a Lenovo e a HP compartilharam a posição número 1 no mercado mundial de PCs, devido ao forte crescimento da HP no trimestre. Juntas, as companhias foram responsáveis ​​por metade das remessas de PCs no período, contra 46,6% registrado no segundo trimestre de 2019.

Estimativas preliminares de remessas mundiais de unidades de fornecedores de PC para o segundo trimestre de 2020 (em milhares de unidades)

Fabricante Vendas 2T20 Participação de mercado 2T20 (%) Vendas 2T19 Participação de mercado 2T19 (%) Crescimento 2T20 – 2T19 (%) Lenovo 16.197 25,0 15.541 24,7 4,2 HP Inc. 16.165 24,9 13.810 21,9 17,1 Dell 10.648 16,4 10.680 16,9 -0,3 Apple 4.368 6,7 4.157 6,6 5,1 Acer 4.007 6,2 3.241 5,1 23,6 ASUS 3.593 5,5 2.960 4,7 21,4 Outros 9.829 15,2 12.658 20,1 -22,4 Total 64.808 100 63.047 100 2,8

A Lenovo manteve a posição número 1 no mercado mundial de PCs, ao lado da HP, com crescimento de 4,2% no acumulado de ano a ano em suas remessas mundiais. Isso foi resultado de um crescimento de dois dígitos na região da Europa e de mais de 50% nas remessas de PCs móveis.

Após um declínio significativo no primeiro trimestre de 2020 devido às restrições da cadeia de suprimentos, a HP registrou crescimento na comparação ano a ano no segundo trimestre, ao se recuperar desses problemas de abastecimento. Também se destacou nos mercados da Europa e nos Estados Unidos, impulsionado pela demanda dos consumidores por PCs.

As remessas mundiais da Dell caíram no segundo trimestre de 2020, representando seu primeiro declínio em comparação ano a ano desde o primeiro trimestre de 2016. As remessas da empresa cresceram na região da Europa e no Japão, mas caíram em todas as outras regiões, com a queda mais acentuada na América Latina (20%). Em muitas regiões, os PCs móveis da Dell apresentaram crescimento de dois dígitos, o que foi compensado por um declínio significativo nas remessas de desktops. (Com assessoria de imprensa)