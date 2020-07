Redmi 9 começa a ser vendido no Brasil por R$ 1.899

A Xiaomi anunciou hoje, 29, o lançamento do smartphone Redmi 9 no Brasil. A nova aposta da marca chinesa para a categoria de entrada surpreende pela presença de câmera quádrupla potente, bateria de longa duração, além de display grande e imersivo. O smartphone chega com o preço de R$ 1.899,00. As vendas ocorrem exclusivamente no canal e-commerce da marca e nas lojas Americanas, Shoptime e Submarino.

O Redmi 9 apresenta monitor FHD e Dot Drop Display de 6,53” com resolução de 1080p, características que conferem maior brilho e cores nítidas para uma verdadeira imersão durante a reprodução de vídeos e execução de games com gráficos diferenciados. PUBLICIDADE O conjunto de câmeras presente no celular garante uma experiência visual diferenciada para a produção de fotos e vídeos. A configuração AI permite tirar fotografias rápidas, close-ups macro, ultra fotos em grande angular e até retratos. A potente bateria de 5020mAh garante uma jornada diária de atividades tranquila e sem interrupções, mesmo sob uso intenso. Com carregador de 18W, também permite a recarga rápida e segura para a retomada das ações. O Redmi 9 é equipado ainda com o processador MediaTek Helio G80, otimizado para maior duração da bateria, jogos ininterruptos mais suaves e desbloqueio de rosto ultrarrápido e seguro. (assessoria de imprensa).