Rede da Angola Cables pode chegar a Macau, na Ásia

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A operadora de cabos submarinos Angola Cables e a CTM Macau, do território chinês, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU). A parceria visa promover estratégias e oportunidades para vincular a área da Grande Baía de Macau à África, às Américas e aos países de língua portuguesa.

O CEO da Angola Cables, António Nunes, diz que as discussões e a cooperação entre as partes serão fundamentais para redefinir os ecossistemas digitais na África e ajudar a superar a lacuna de conetividade existente entre o continente e o resto do mundo.

O acordo resultará, diz, em um aumento “considerável de oportunidades para a nossa operação no Brasil que ligando a Angola e, por conseguinte, a Macau com a CTM, podem desempenhar um papel muito importante, permitindo ligações eficientes ao Oriente”. (Com assessoria de imprensa)