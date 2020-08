Receitas com cloud da NICE cresceram 30% no 2T20

“A NICE obteve mais um trimestre de forte crescimento em cloud, já que as receitas cresceram 30% ano a ano, combinado com um aumento substancial e contínuo na lucratividade”, disse Barak Eilam, CEO da NICE. A empresa registrou no segundo trimestre de 2020 crescimento de receitas totais de 3,4%, para US$ 393,2 milhões e lucro líquido de US$ 44,6 milhões. As receita e margem operacional aumentaram para US$ 56,1 milhões e 14,3%, respectivamente, em comparação a US$ 53,5 milhões e 14,1% no segundo trimestre de 2019.

Para o terceiro trimestre do ano, a empresa estima receitas totais não-GAAP entre US$ 403 milhões a US$ 413 milhões. E espera que o lucro por ação não-GAAP do terceiro trimestre de 2020 fique na faixa de US$ 1,33 a US$1,43.

PUBLICIDADE