Raphael Garcia substitui Baigorri no Conselho Diretor da Anatel

Superintendente de Controle de Obrigações completou o prazo do mandato de conselheiro substituto e sua indicação no Senado aguarda o retorno dos trabalhos presenciais

A partir de sábado, 25, o superintendente de Gestão Interna da Informação, Raphael Garcia de Souza, assume a vaga de conselheiro substituto no Conselho Diretor da Anatel. Ele assume a vaga deixada pelo superintendente de Controle de Obrigações, Carlos Baigorri, que completa 180 dias no cargo, prazo máximo estabelecido em decreto.

Desde outubro do ano passado, o nome de Baigorri foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar efetivamente a vaga no Conselho Diretor, deixada pelo conselheiro Aníbal Diniz. O recesso do final do ano e agora a pandemia atrasou a apreciação pelo Senado, que alega a impossibilidade de dar andamento ao processo. O diretor da Secretaria de Comissões do Senado, Dirceu Machado, explicou que ainda não existe fórmula remota para a realização das sabatinas nas comissões, pois o voto tem que ser secreto. O retorno aos trabalhos presenciais na casa pode ocorrer em agosto.

O nome de Raphael Garcia fez parte da lista tríplice de indicados para conselheiro substituto e sua convocação foi publicada nesta terça-feira, 21, no Diário Oficial da União. O terceiro nome é do Superintendente de Competição, Abraão Balbino e Silva.