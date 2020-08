Radioamadores reivindicam canal na faixa de VHF

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Usuários do serviço inflaram a consulta pública da proposta de regulamento para uso de White Spaces com a sugestão

Os radioamadores mostraram mais uma vez o poder de coordenação e inflaram a consulta pública da proposta de regulamento da Anatel para o uso do espectro ocioso (White Space) nas faixas de UHF e VHF. Eles foram responsáveis por pelo menos 70% das 478 contribuições apresentadas ao texto. Todas elas com o mesmo teor: reivindicando o segmento de 69,9 a 70,5 MHz para o serviço em caráter secundário, como já é utilizada com sucesso por 40 países.

Os radioamadores alegam que com uma banda de 4 metros é possível integrar vários estados brasileiros e realizar contatos com radioamadores de diferentes países. Além disso, afirmam que esta ação poderia colocar o Brasil na vanguarda das operações radioamadoras nesta faixa e estender as atividades experimentais em VHF.

E citam os países onde banda semelhante já foi destinada ao serviço:

