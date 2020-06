Radioamador pode obter certificado via internet

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Durante a pandemia do novo coronavírus, os usuários do serviço de radioamador poderão realizar testes de comprovação de capacidade operacional e técnica via Internet. O procedimento publicado nesta quinta-feira, 4, pela Anatel, é aplicável às provas de Radioamador de classe C e A (não se aplica a classe B) enquanto durar a situação de emergência de saúde pública.

Para fazer a prova, o radioamador deverá cumprir 13 requisitos, entre eles ter um computador desktop ou notebook com o navegador Internet Explorer, com o modo de compatibilidade ativado. O acesso ao Sistema de Emissão de Certificados (SEC) já deve ter sido previamente realizado, com usuário, senha e demais configurações já efetuadas. Ter conexão de internet de boa qualidade, estável o suficiente para não interromper a videochamada durante a aplicação da prova e ter um e-mail funcional e válido, ao qual o candidato possua acesso e que possa receber as mensagens de correio eletrônico provenientes da Anatel por ele.

É exigido também que o radioamador possua microfone, alto-falantes e câmera conectados ou integrados ao computador funcionando corretamente, já testados, e com seus níveis de reprodução e gravação previamente ajustados antes da hora da prova. Não é permitido o uso de fones de cabeça ou de ouvido.

PUBLICIDADE

Após o encerramento, o resultado estará disponível nos sistemas SEC da Anatel. O resultado estará sujeito a revisão posterior à aplicação da prova, podendo ser alterado a critério do avaliador, mediante justificativa a ser registrada no sistema. Sendo confirmada a aprovação, é facultado ao candidato solicitar o Certificado de Operador de Estação de Radioamador (COER) imediatamente após a revisão do avaliador, sendo respeitados os demais prazos constantes do regulamento.